Musée numérique et atelier, à la Micro-Folie Espace culturel Laaps’Art Montardon
Musée numérique et atelier, à la Micro-Folie Espace culturel Laaps’Art Montardon mercredi 8 avril 2026.
Musée numérique et atelier, à la Micro-Folie
Espace culturel Laaps’Art 2 Chemin Penouilh Montardon Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-08
fin : 2026-04-08
Date(s) :
2026-04-08
14h/18h musée numérique, réalité virtuelle et activités en libre accès Œuvres d’art projetées sur grand écran autour des fleurs, des jardins et du printemps dans l’histoire de l’art, réalité virtuelle, jeux, livres et activités manuelles à découvrir librement, à votre rythme.
15h/17h lecture et atelier peinture À la manière de Jackson Pollock. Lecture de l’album Jackson Pollock Le peintre qui en mettait partout (et s’en fichait), suivie d’une grande fresque collective dans le jardin, en projetant de la peinture à la manière de l’artiste.
Prévoir une tenue qui ne craint ASOLUMENT rien ! Public enfants familles. .
Espace culturel Laaps’Art 2 Chemin Penouilh Montardon 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 79 93 83 culture@montardon.org
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English : Musée numérique et atelier, à la Micro-Folie
L’événement Musée numérique et atelier, à la Micro-Folie Montardon a été mis à jour le 2026-03-24 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran
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