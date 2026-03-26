Musée numérique et atelier créatif, à la Micro-Folie Espace culturel Laaps’Art Montardon
Musée numérique et atelier créatif, à la Micro-Folie Espace culturel Laaps’Art Montardon samedi 4 avril 2026.
Musée numérique et atelier créatif, à la Micro-Folie
Espace culturel Laaps’Art 2 Chemin Penouilh Montardon Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
9h30/11h musée numérique et réalité virtuelle. Œuvres d’art projetées sur grand écran, réalité virtuelle, jeux, livres et activités manuelles à découvrir librement.
11h/12h atelier créatif Décorations de Pâques. Plusieurs propositions de créations sont proposées sur place décoration d’œufs en papier, petits lapins ou motifs printaniers à colorier et assembler. Chaque participant repart avec sa décoration. Public enfants familles. .
Espace culturel Laaps’Art 2 Chemin Penouilh Montardon 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 79 93 83 culture@montardon.org
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English : Musée numérique et atelier créatif, à la Micro-Folie
L’événement Musée numérique et atelier créatif, à la Micro-Folie Montardon a été mis à jour le 2026-03-24 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran
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