Musée numérique et atelier créatif, à la Micro-Folie Espace culturel Laaps’Art Montardon

Musée numérique et atelier créatif, à la Micro-Folie

Espace culturel Laaps’Art 2 Chemin Penouilh Montardon Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

9h30/11h musée numérique et réalité virtuelle. Œuvres d’art projetées sur grand écran, réalité virtuelle, jeux, livres et activités manuelles à découvrir librement.

11h/12h atelier créatif Décorations de Pâques. Plusieurs propositions de créations sont proposées sur place décoration d’œufs en papier, petits lapins ou motifs printaniers à colorier et assembler. Chaque participant repart avec sa décoration. Public enfants familles. .

Espace culturel Laaps’Art 2 Chemin Penouilh Montardon 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 79 93 83 culture@montardon.org

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English : Musée numérique et atelier créatif, à la Micro-Folie

L’événement Musée numérique et atelier créatif, à la Micro-Folie Montardon a été mis à jour le 2026-03-24 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran