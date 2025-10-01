Musée numérique et réalité virtuelle à la Micro-Folie Micro-Folie du Pays Foyen Sainte-Foy-la-Grande

Musée numérique et réalité virtuelle à la Micro-Folie

Micro-Folie du Pays Foyen 102 rue de la république Sainte-Foy-la-Grande Gironde

Début : 2025-10-01

fin : 2025-10-08

2025-10-01 2025-10-04 2025-10-08 2025-10-11

Nouvelle Collection Musée numérique COLLECTION BRETAGNE

Explorez la Bretagne à travers une nouvelle Collection issue de 45 institutions culturelles dans plus de 590 Micro-Folie à travers le monde. Un corpus de 500 oeuvres sélectionnées dévoile un territoire riche en histoire, légendes, paysages et créations contemporaines. De la Préhistoire à l’art vivant, la Collection célèbre une culture plurielle et vivante. École de Pont-Aven, artisanat, mer, danse, cinéma… un voyage unique au coeur de l’âme bretonne.

Session de réalité virtuelle Le Moine au bord de la mer. .

Micro-Folie du Pays Foyen 102 rue de la république Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 46 03 00 microfolie@paysfoyen.fr

