Musée numérique et réalité virtuelle à la Micro-Folie Micro-Folie du Pays Foyen Sainte-Foy-la-Grande

Musée numérique et réalité virtuelle à la Micro-Folie Micro-Folie du Pays Foyen Sainte-Foy-la-Grande mercredi 15 octobre 2025.

Musée numérique et réalité virtuelle à la Micro-Folie

Micro-Folie du Pays Foyen 102 rue de la république Sainte-Foy-la-Grande Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-15

fin : 2025-10-25

Date(s) :

2025-10-15 2025-10-18 2025-10-22 2025-10-25 2025-10-29

Musée numérique COLLECTION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

La collection Auvergne-Rhône-Alpes met en avant les arts de la mode et du textile. Ce sont 31 institutions muséales et patrimoniales ou maisons artisanales de la région qui sont valorisées.

Le spectacle vivant est également mobilisé, à travers de grands concepteurs et leurs réalisations, tout comme l’art contemporain, avec la collaboration du FRAC-Auvergne.

Session de réalité virtuelle Le Soleil d’Edvard Munch .

Micro-Folie du Pays Foyen 102 rue de la république Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 46 03 00 microfolie@paysfoyen.fr

English : Musée numérique et réalité virtuelle à la Micro-Folie

German : Musée numérique et réalité virtuelle à la Micro-Folie

Italiano :

Espanol : Musée numérique et réalité virtuelle à la Micro-Folie

L’événement Musée numérique et réalité virtuelle à la Micro-Folie Sainte-Foy-la-Grande a été mis à jour le 2025-09-19 par OT du Pays Foyen