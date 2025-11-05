Musée numérique et réalité virtuelle à la Micro-Folie Micro-Folie du Pays Foyen Sainte-Foy-la-Grande

Musée numérique et réalité virtuelle à la Micro-Folie Micro-Folie du Pays Foyen Sainte-Foy-la-Grande mercredi 5 novembre 2025.

Musée numérique et réalité virtuelle à la Micro-Folie

Micro-Folie du Pays Foyen 102 rue de la république Sainte-Foy-la-Grande Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-05

fin : 2025-11-05

Date(s) :

2025-11-05 2025-11-08 2025-11-12 2025-11-15

Musée numérique COLLECTION GRAND-EST

Cette collection, créée en collaboration avec plus de 50 institutions partenaires régionales, est l’occasion de célébrer la richesse et l’histoire de la région. À travers 9 thématiques, la collection invite à un parcours historique et artistique au coeur de la Champagne-Ardenne, de l’Alsace, de la Lorraine et de la Sarre.

Session de réalité virtuelle Porte 8 Cabaret horrifique. .

Micro-Folie du Pays Foyen 102 rue de la république Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 46 03 00 microfolie@paysfoyen.fr

English : Musée numérique et réalité virtuelle à la Micro-Folie

German : Musée numérique et réalité virtuelle à la Micro-Folie

Italiano :

Espanol : Musée numérique et réalité virtuelle à la Micro-Folie

L’événement Musée numérique et réalité virtuelle à la Micro-Folie Sainte-Foy-la-Grande a été mis à jour le 2025-09-19 par OT du Pays Foyen