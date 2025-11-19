Musée numérique et réalité virtuelle à la Micro-Folie Micro-Folie du Pays Foyen Sainte-Foy-la-Grande

Musée numérique et réalité virtuelle à la Micro-Folie Micro-Folie du Pays Foyen Sainte-Foy-la-Grande mercredi 19 novembre 2025.

Musée numérique et réalité virtuelle à la Micro-Folie

Micro-Folie du Pays Foyen 102 rue de la république Sainte-Foy-la-Grande Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-19

fin : 2025-11-26

Date(s) :

2025-11-19 2025-11-22 2025-11-26 2025-11-29

Musée numérique COLLECTION IMPRESSIONNISME

À l’occasion des 150 ans de l’impressionnisme, le Festival Normandie Impressionniste s’associe à la Micro-Folie afin de proposer une collection qui mettra à l’honneur les chefs-d’oeuvre et grands artistes qui le composent tels que Paul Cézanne, Edgar Degas, Claude Monet, Berthe Morisot, Camille Pissaro, Auguste Renoir, Alfred Sisley, Gustave Caillebotte et Mary Cassatt.

Session de réalité virtuelle Âme de chanteur. .

Micro-Folie du Pays Foyen 102 rue de la république Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 46 03 00 microfolie@paysfoyen.fr

English : Musée numérique et réalité virtuelle à la Micro-Folie

German : Musée numérique et réalité virtuelle à la Micro-Folie

Italiano :

Espanol : Musée numérique et réalité virtuelle à la Micro-Folie

L’événement Musée numérique et réalité virtuelle à la Micro-Folie Sainte-Foy-la-Grande a été mis à jour le 2025-09-19 par OT du Pays Foyen