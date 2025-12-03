Musée numérique et réalité virtuelle à la Micro-Folie Micro-Folie du Pays Foyen Sainte-Foy-la-Grande

Musée numérique et réalité virtuelle à la Micro-Folie

Micro-Folie du Pays Foyen 102 rue de la république Sainte-Foy-la-Grande Gironde

Début : 2025-12-03

fin : 2025-12-10

2025-12-03 2025-12-06 2025-12-10 2025-12-13

Musée numérique COLLECTION CORSE

Riche de 500 oeuvres, cette collection Corse s’est construite autour de 4 grandes thématiques le patrimoine naturel, l’histoire et les grands personnages, l’architecture et les habitats ainsi que la corse contemporaine.

Session de réalité virtuelle Anne Franck House NOUVELLE ACTIVITE VR .

Micro-Folie du Pays Foyen 102 rue de la république Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 46 03 00 microfolie@paysfoyen.fr

