Musée numérique et réalité virtuelle à la Micro-Folie Micro-Folie du Pays Foyen Sainte-Foy-la-Grande

Musée numérique et réalité virtuelle à la Micro-Folie Micro-Folie du Pays Foyen Sainte-Foy-la-Grande mercredi 17 décembre 2025.

Musée numérique et réalité virtuelle à la Micro-Folie

Micro-Folie du Pays Foyen 102 rue de la république Sainte-Foy-la-Grande Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-17

fin : 2025-12-17

Date(s) :

2025-12-17 2025-12-20 2025-12-24 2025-12-27 2025-12-31

Musée numérique COLLECTION NOTRE-DAME

De sa construction à sa restauration, Notre-Dame de Paris est présentée à travers le regard et les témoignages des nombreux corps de métiers qui l’ont remise sur pied depuis 2019. La collection met en lumière l’empreinte historique et culturelle de la cathédrale, de par les disciplines et au fil des époques.

Session de réalité virtuelle Notre-Dame à 360°. .

Micro-Folie du Pays Foyen 102 rue de la république Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 46 03 00 microfolie@paysfoyen.fr

English : Musée numérique et réalité virtuelle à la Micro-Folie

German : Musée numérique et réalité virtuelle à la Micro-Folie

Italiano :

Espanol : Musée numérique et réalité virtuelle à la Micro-Folie

L’événement Musée numérique et réalité virtuelle à la Micro-Folie Sainte-Foy-la-Grande a été mis à jour le 2025-09-19 par OT du Pays Foyen