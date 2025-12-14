Musée numérique et réalité virtuelle à la Micro-Folie Micro-Folie du Pays Foyen Sainte-Foy-la-Grande

Musée numérique et réalité virtuelle à la Micro-Folie

Micro-Folie du Pays Foyen 102 rue de la république Sainte-Foy-la-Grande Gironde

Début : 2026-01-03

fin : 2026-01-17

2026-01-03 2026-01-07 2026-01-10 2026-01-14 2026-01-17

Musée numérique COLLECTION PARIS

Riches de plus d’un million d’oeuvres d’art, les musées de la Ville de Paris réunissent des collections exceptionnelles par leur diversité et leur qualité. Paris Musées vous propose de voyager au travers de cette collection de plus de 500 oeuvres pluridisciplinaires.

Session de réalité virtuelle En tête-à -tête avec la Joconde. .

