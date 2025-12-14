Musée numérique et réalité virtuelle à la Micro-Folie Micro-Folie du Pays Foyen Sainte-Foy-la-Grande

Musée numérique et réalité virtuelle à la Micro-Folie

Micro-Folie du Pays Foyen 102 rue de la république Sainte-Foy-la-Grande Gironde

Début : 2026-02-04

fin : 2026-02-11

2026-02-04 2026-02-07 2026-02-11

Musée numérique Collection des Hauts de France

La collection des Hauts de France est la première collection régionale, elle réunit 400 oeuvres issues de 22 institutions muséales. Elle a pour but de montrer la diversité des musées d’une même région.

Session de réalité virtuelle Caravaggio In tenebris. .

