Musée numérique et réalité virtuelle à la Micro-Folie Micro-Folie du Pays Foyen Sainte-Foy-la-Grande mercredi 4 février 2026.

Micro-Folie du Pays Foyen 102 rue de la république Sainte-Foy-la-Grande Gironde

Musée numérique Collection des Hauts de France
La collection des Hauts de France est la première collection régionale, elle réunit 400 oeuvres issues de 22 institutions muséales. Elle a pour but de montrer la diversité des musées d’une même région.

Session de réalité virtuelle Caravaggio In tenebris.   .

Micro-Folie du Pays Foyen 102 rue de la république Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 46 03 00  microfolie@paysfoyen.fr

