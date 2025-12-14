Musée numérique et réalité virtuelle à la Micro-Folie Micro-Folie du Pays Foyen Sainte-Foy-la-Grande
Micro-Folie du Pays Foyen 102 rue de la république Sainte-Foy-la-Grande Gironde
Début : 2026-02-04
fin : 2026-02-11
2026-02-04 2026-02-07 2026-02-11
Musée numérique Collection des Hauts de France
La collection des Hauts de France est la première collection régionale, elle réunit 400 oeuvres issues de 22 institutions muséales. Elle a pour but de montrer la diversité des musées d’une même région.
Session de réalité virtuelle Caravaggio In tenebris. .
Micro-Folie du Pays Foyen 102 rue de la république Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 46 03 00 microfolie@paysfoyen.fr
English : Musée numérique et réalité virtuelle à la Micro-Folie
