Musée numérique et réalité virtuelle à la Micro-Folie Micro-Folie du Pays Foyen Sainte-Foy-la-Grande

Musée numérique et réalité virtuelle à la Micro-Folie

Micro-Folie du Pays Foyen 102 rue de la république Sainte-Foy-la-Grande Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-04

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-04 2026-03-07 2026-03-11 2026-03-14

Musée numérique Collection Nationale #1

Découvrez à votre rythme, la richesse et la diversité de la Collection Nationale #1, grâce à nos nombreux partenaires tels que le Centre Pompidou, le Musée de Louvre, Universcience…et bien d’autres encore !

Session de réalité virtuelle Pompéi .

Micro-Folie du Pays Foyen 102 rue de la république Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 46 03 00 microfolie@paysfoyen.fr

English : Musée numérique et réalité virtuelle à la Micro-Folie

L’événement Musée numérique et réalité virtuelle à la Micro-Folie Sainte-Foy-la-Grande a été mis à jour le 2025-12-11 par OT du Pays Foyen