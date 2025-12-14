Musée numérique et réalité virtuelle à la Micro-Folie Micro-Folie du Pays Foyen Sainte-Foy-la-Grande
Micro-Folie du Pays Foyen 102 rue de la république Sainte-Foy-la-Grande Gironde
Musée numérique Collection Nationale #1
Découvrez à votre rythme, la richesse et la diversité de la Collection Nationale #1, grâce à nos nombreux partenaires tels que le Centre Pompidou, le Musée de Louvre, Universcience…et bien d’autres encore !
Session de réalité virtuelle Pompéi .
Micro-Folie du Pays Foyen 102 rue de la république Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 46 03 00 microfolie@paysfoyen.fr
