Musée numérique et réalité virtuelle à la Micro-Folie Micro-Folie du Pays Foyen Sainte-Foy-la-Grande

Musée numérique et réalité virtuelle à la Micro-Folie

Micro-Folie du Pays Foyen 102 rue de la république Sainte-Foy-la-Grande Gironde

Musée numérique COLLECTION MEXICO

Dans le cadre d’Eldorado, pour célébrer les richesses du patrimoine mexicain, le réseau Micro-Folie inaugure la 6 ème collection du musée numérique. En partenariat avec deux musées de Mexico, le Musée d’Art Moderne et le musée d’Anthropologie, cette seconde collection internationale nous plonge dans l’histoire du Mexique, des Mayas et de Teotihucan à Frida Kahlo et David Alfaro Siqueiros.

Session de réalité virtuelle Le Captif de Teotihuacan .

Micro-Folie du Pays Foyen 102 rue de la république Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 46 03 00 microfolie@paysfoyen.fr

