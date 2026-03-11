Musée numérique et réalité virtuelle à la Micro-Folie Micro-Folie du Pays Foyen Sainte-Foy-la-Grande

Musée numérique et réalité virtuelle à la Micro-Folie

Micro-Folie du Pays Foyen 102 rue de la république Sainte-Foy-la-Grande Gironde

Début : 2026-04-01

fin : 2026-04-11

2026-04-01 2026-04-04 2026-04-08 2026-04-11

NOUVELLE COLLECTION MUSÉE NUMÉRIQUE COLLECTION PAYS DE LA LOIRE

La Collection a été réalisée grâce à une collaboration étroite entre les équipes de La Villette et la Direction régionale des affaires culturelles des Pays de la Loire, en s’appuyant sur un vaste réseau de partenaires, qui représente 39 institutions de la région.

Session de réalité virtuelle Le voyage intérieur de Paul Gauguin .

Micro-Folie du Pays Foyen 102 rue de la république Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 46 03 00 microfolie@paysfoyen.fr

