Musée numérique et réalité virtuelle à la Micro-Folie Micro-Folie du Pays Foyen Sainte-Foy-la-Grande

Musée numérique et réalité virtuelle à la Micro-Folie

Micro-Folie du Pays Foyen 102 rue de la république Sainte-Foy-la-Grande Gironde

Début : 2026-05-02

fin : 2026-05-06

2026-05-02 2026-05-06 2026-05-09 2026-05-13 2026-05-16

MUSÉE NUMÉRIQUE COLLECTION CORSE

Riche de 500 oeuvres, cette collection Corse s’est construite autour de 4 grandes thématiques le patrimoine naturel, l’histoire et les grands personnages, l’architecture et les habitats et la corse contemporaine.

Session de réalité virtuelle Gloomy Eyes. .

Micro-Folie du Pays Foyen 102 rue de la république Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 46 03 00 microfolie@paysfoyen.fr

