Musée numérique et réalité virtuelle à la Micro-Folie Micro-Folie du Pays Foyen Sainte-Foy-la-Grande samedi 2 mai 2026.
Micro-Folie du Pays Foyen 102 rue de la république Sainte-Foy-la-Grande Gironde
Début : 2026-05-02
fin : 2026-05-06
2026-05-02 2026-05-06 2026-05-09 2026-05-13 2026-05-16
MUSÉE NUMÉRIQUE COLLECTION CORSE
Riche de 500 oeuvres, cette collection Corse s’est construite autour de 4 grandes thématiques le patrimoine naturel, l’histoire et les grands personnages, l’architecture et les habitats et la corse contemporaine.
Session de réalité virtuelle Gloomy Eyes. .
Micro-Folie du Pays Foyen 102 rue de la république Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 46 03 00 microfolie@paysfoyen.fr
