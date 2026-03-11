Musée numérique et réalité virtuelle à la Micro-Folie Micro-Folie du Pays Foyen Sainte-Foy-la-Grande

Musée numérique et réalité virtuelle à la Micro-Folie

Micro-Folie du Pays Foyen 102 rue de la république Sainte-Foy-la-Grande Gironde

Début : 2026-05-20

fin : 2026-05-27

2026-05-20 2026-05-23 2026-05-27 2026-05-30

MUSÉE NUMÉRIQUE COLLECTION BRETAGNE

Explorez la Bretagne à travers une nouvelle Collection issue de 45 institutions culturelles dans plus de 590 Micro-Folie à travers le monde.

Session de réalité virtuelle Le moine au bord de la mer. .

Micro-Folie du Pays Foyen 102 rue de la république Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 46 03 00 microfolie@paysfoyen.fr

