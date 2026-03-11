Musée numérique et réalité virtuelle à la Micro-Folie Micro-Folie du Pays Foyen Sainte-Foy-la-Grande

Musée numérique et réalité virtuelle à la Micro-Folie

Micro-Folie du Pays Foyen 102 rue de la république Sainte-Foy-la-Grande Gironde

Début : 2026-06-03

fin : 2026-06-03

2026-06-03 2026-06-06 2026-06-10 2026-06-13

MUSÉE NUMÉRIQUE COLLECTION GRAND-EST

Cette collection, créée en collaboration avec plus de 50 institutions partenaires régionales, est l’occasion de célébrer la richesse et l’histoire de la région. À travers 9 thématiques, la collection invite à un parcours historique et artistique au coeur de la Champagne-Ardenne, de l’Alsace, de la Lorraine et de la Sarre.

Session de réalité virtuelle Épaves du débarquement de Provence. .

Micro-Folie du Pays Foyen 102 rue de la république Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 46 03 00 microfolie@paysfoyen.fr

