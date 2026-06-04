Musée numérique et réalité virtuelle à la Micro-Folie Micro-Folie du Pays Foyen Sainte-Foy-la-Grande mercredi 16 septembre 2026.

Sainte-Foy-la-Grande

Musée numérique et réalité virtuelle à la Micro-Folie

Micro-Folie du Pays Foyen 102 rue de la république Sainte-Foy-la-Grande Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16 14:00:00

fin : 2026-09-16 17:00:00

Date(s) :

2026-09-16 2026-09-23 2026-09-26 2026-09-30

MUSÉE NUMÉRIQUE COLLECTION UNION EUROPÉENNE

L’Union Européenne plus qu’une idée une réalité à travers la multiplicité de ses peuples qui ont tous un socle culturel commun lié par leur histoire mêlée de conflits et de paix. Aujourd’hui l’Europe avance dans une direction et un idéal commun celui de la liberté.

Session de réalité virtuelle Dolphin Man. .

Micro-Folie du Pays Foyen 102 rue de la république Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 46 03 00 microfolie@paysfoyen.fr

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English : Musée numérique et réalité virtuelle à la Micro-Folie

L’événement Musée numérique et réalité virtuelle à la Micro-Folie Sainte-Foy-la-Grande a été mis à jour le 2026-06-04 par OT du Pays Foyen