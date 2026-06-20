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AGENDA · Argentan

Musée numérique « Halloween » Micro-Folie Espace Jean Moulin Argentan

vendredi 30 octobre 2026 · Espace Jean Moulin · Argentan

Informations pratiques

Début
vendredi 30 octobre 2026
Fin
mercredi 30 décembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Espace Jean Moulin
Adresse
18 rue du Paty
Ville
61200 Argentan
Département
Orne
Tarif

Argentan

Musée numérique « Halloween » Micro-Folie

Espace Jean Moulin 18 rue du Paty Argentan Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-30 14:00:00
fin : 2026-12-30 17:00:00

Date(s) :
2026-10-30

Spéciale Halloween

Musée numérique

Entièrement dédiée à Halloween, avec des visites terrifiantes des collections du musée numérique !

Tout public. Gratuit
Accès libre sans réservation. Informations au 06 80 58 04 09 ou par Mail à micro.folie@argentan.fr

Programme culturel complet à retrouver ici : www.terresdargentan.fr/prog-culturel   .

Espace Jean Moulin 18 rue du Paty Argentan 61200 Orne Normandie +33 6 80 58 04 09  micro.folie@argentan.fr

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English : Musée numérique « Halloween » Micro-Folie

L’événement Musée numérique « Halloween » Micro-Folie Argentan a été mis à jour le 2026-09-02 par Terres d’Argentan Intercom

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