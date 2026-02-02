Musée numérique La collection Normandie de la Micro-Folie Caen

Musée numérique La collection Normandie de la Micro-Folie

Château Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-08

Des fossiles crocodiliens du Paléospace de Villers-sur-Mer aux robes du Musée Christian Dior installé dans sa maison d’enfance à Granville, en passant par la conquête de l’Angleterre racontée par la tapisserie de Bayeux ou les chefs d’œuvre de l’impressionnisme dont la Normandie fut un bastion, la région se raconte à travers 400 œuvres issues de 42 institutions muséales.

Son Histoire, ses traditions, son rapport à la mer, ses paysages de bocage, seront de nouvelles pierres dans le grand édifice de la connaissance accessible à toutes et tous que constituent le Musée numérique des Micro-Folies.

Dimanche 8 mars, nous mettrons en avant les pièces du musée de Normandie afin que vous puissiez en apprendre plus sur leur histoire et fonction. Une autre manière de visiter l’histoire et l’art de notre région et de nos musées.

Dimanche 8 mars 20126 de 14h à 17h

Tout public.

Gratuit, animation en continu incluse dans le billet d’entrée.

Activité proposée avec la Micro-Folie Colombelles. .

Château Caen 14000 Calvados Normandie

English : Musée numérique La collection Normandie de la Micro-Folie

From crocodile fossils at the Villers-sur-Mer Paleospace to the dresses at the Christian Dior Museum in his childhood home in Granville, from the conquest of England as told by the Bayeux tapestry to the masterpieces of Impressionism, of which Normandy was a bastion.

