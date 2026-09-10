Musée numérique : « L’amour en couleurs : un voyage artistique temporel ! » La Fabrique du Nouveau Monde Iguerande
samedi 13 février 2027 · La Fabrique du Nouveau Monde · Iguerande
Informations pratiques
Iguerande
Musée numérique : « L’amour en couleurs : un voyage artistique temporel ! »
La Fabrique du Nouveau Monde 45 Grande rue Iguerande Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-13 15:00:00
fin : 2027-02-13
Date(s) :
2027-02-13
L’amour n’a pas d’âge… ni de limites ! Découvrez comment les artistes ont repoussé les frontière du romantisme et de l’audace.
La médiatrice culturelle vous apportera commentaires et anecdotes avec une projection sur grand écran mais aussi sur tablettes individuelles pour une découverte autonome. .
La Fabrique du Nouveau Monde 45 Grande rue Iguerande 71340 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 9 67 44 35 42 micro-folie@iguerande.fr
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English : Musée numérique : « L’amour en couleurs : un voyage artistique temporel ! »
L’événement Musée numérique : « L’amour en couleurs : un voyage artistique temporel ! » Iguerande a été mis à jour le 2026-09-10 par MARCIGNY │ OT de Marcigny-Semur | Cat.III
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