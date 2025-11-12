Musée numérique L’art de s’amuser Rue Louis Pasteur Scaër
Musée numérique L’art de s’amuser Rue Louis Pasteur Scaër mercredi 12 novembre 2025.
Musée numérique L’art de s’amuser
Rue Louis Pasteur Micro-Folie Espace Youenn Gwernig Scaër Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-12 15:00:00
fin : 2025-11-12
Date(s) :
2025-11-12
Présentation d’oeuvres d’art célèbres, de façon ludique et interactive.
A 15h et 16h30 .
Rue Louis Pasteur Micro-Folie Espace Youenn Gwernig Scaër 29390 Finistère Bretagne +33 2 98 11 31 18
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Musée numérique L’art de s’amuser Scaër a été mis à jour le 2025-11-05 par OT QUIMPERLE LES RIAS