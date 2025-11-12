Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Musée numérique L’art de s’amuser Rue Louis Pasteur Scaër

Musée numérique L’art de s’amuser Rue Louis Pasteur Scaër mercredi 12 novembre 2025.

Musée numérique L’art de s’amuser

Rue Louis Pasteur Micro-Folie Espace Youenn Gwernig Scaër Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-12 15:00:00
fin : 2025-11-12

Date(s) :
2025-11-12

Présentation d’oeuvres d’art célèbres, de façon ludique et interactive.
A 15h et 16h30   .

Rue Louis Pasteur Micro-Folie Espace Youenn Gwernig Scaër 29390 Finistère Bretagne +33 2 98 11 31 18 

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Musée numérique L’art de s’amuser Scaër a été mis à jour le 2025-11-05 par OT QUIMPERLE LES RIAS