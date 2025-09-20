Musée numérique : les collections Notre-Dame Micro-Folie de Coulommiers Coulommiers

Tout public – Entrée libre

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T15:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

De son rôle historique à son rayonnement artistique, de ses bâtisseurs d’hier à ses chantiers d’aujourd’hui, sans oublier la vie quotidienne autour de ce chef-d’œuvre architectural, vous découvrirez tous les secrets de Notre-Dame !

Micro-Folie de Coulommiers 1 Rue des Templiers 77120 Coulommiers Coulommiers 77120 Seine-et-Marne Île-de-France 01 64 75 39 89 https://www.coulommiers.fr/loisirs/culture/micro-folie/ https://m.facebook.com/jaimecoulommiers/events/?locale=fr_FR Une Micro-Folie est un musée numérique donnant accès aux œuvres des plus grands musées nationaux et internationaux mais aussi de la Cité de la musique-Philharmonie de Paris, de l’Opéra national de Paris ou encore du Festival d’Avignon. En plus du musée numérique, vous y découvrirez un espace de réalité virtuelle, une ludothèque, des spectacles, des ateliers et un espace de convivialité.

Toutes ces activités sont proposées afin de favoriser les échanges et rencontres entre les artistes et les habitants. Implantée au cœur du quartier des Templiers, la Micro-Folie permet la promotion de toutes les formes artistiques, en direction de tous les publics. Cet équipement culturel vient renforcer l’attractivité de la Commanderie des Templiers, classée au titre des Monuments Historiques. Parking à proximité, Accessible en bus (ligne B, arrêt « Commanderie »)

