Musée numérique : » L’habitat sous toutes ses formes » La Fabrique du Nouveau Monde Iguerande
samedi 14 novembre 2026 · La Fabrique du Nouveau Monde · Iguerande
Informations pratiques
Iguerande
Musée numérique : » L’habitat sous toutes ses formes »
La Fabrique du Nouveau Monde 45 Grande rue Iguerande Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-14 15:00:00
fin : 2026-11-14
Date(s) :
2026-11-14
Découvrez comment l’architecture et l’habitat (des plus modestes aux plus audacieux) racontent l’évolution des sociétés, des techniques et des modes de vie à travers des siècles d’histoire et d’innovations.
Séance commentée par notre médiatrice culturelle. Projection sur grand écran et sur tablettes individuelles. .
La Fabrique du Nouveau Monde 45 Grande rue Iguerande 71340 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 9 67 44 35 42 micro-folie@iguerande.fr
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English : Musée numérique : » L’habitat sous toutes ses formes «
L’événement Musée numérique : » L’habitat sous toutes ses formes » Iguerande a été mis à jour le 2026-09-09 par MARCIGNY │ OT de Marcigny-Semur | Cat.III
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