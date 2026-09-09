Informations pratiques

Iguerande

Musée numérique : » L’habitat sous toutes ses formes »

La Fabrique du Nouveau Monde 45 Grande rue Iguerande Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-14 15:00:00

fin : 2026-11-14

Date(s) :

2026-11-14

Découvrez comment l’architecture et l’habitat (des plus modestes aux plus audacieux) racontent l’évolution des sociétés, des techniques et des modes de vie à travers des siècles d’histoire et d’innovations.

Séance commentée par notre médiatrice culturelle. Projection sur grand écran et sur tablettes individuelles. .

La Fabrique du Nouveau Monde 45 Grande rue Iguerande 71340 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 9 67 44 35 42 micro-folie@iguerande.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Musée numérique : » L’habitat sous toutes ses formes «

L’événement Musée numérique : » L’habitat sous toutes ses formes » Iguerande a été mis à jour le 2026-09-09 par MARCIGNY │ OT de Marcigny-Semur | Cat.III