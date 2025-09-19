Musée Numérique Mégalithes et préhistoire Rue Curie Saint-Pierre-Quiberon
Musée Numérique Mégalithes et préhistoire Rue Curie Saint-Pierre-Quiberon vendredi 19 septembre 2025.
Musée Numérique Mégalithes et préhistoire
Rue Curie Centre Culturel Saint-Pierre-Quiberon Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-19 16:00:00
fin : 2025-09-19
Date(s) :
2025-09-19
Proposée par la Micro Folie Gratuit
Organisée par la Mairie de St Pierre Quiberon dans le cadre du Week end Mégalithes en fête .
Rue Curie Centre Culturel Saint-Pierre-Quiberon 56510 Morbihan Bretagne +33 2 97 30 95 79
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Musée Numérique Mégalithes et préhistoire Saint-Pierre-Quiberon a été mis à jour le 2025-09-13 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon