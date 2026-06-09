Musée Numérique Micro-Folie de Coutras Coutras
Musée Numérique Micro-Folie de Coutras Coutras mercredi 1 juillet 2026.
Coutras
Musée Numérique Micro-Folie de Coutras
12 Rue Saint-Jean Coutras Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 10:00:00
fin : 2026-07-08 17:00:00
Date(s) :
2026-07-01 2026-07-08 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26
Le Musée Numérique Micro-Folie est un espace culturel innovant et accessible à tous, permettant de découvrir les chefs-d’œuvre des plus grands musées nationaux et internationaux grâce à une galerie numérique immersive.
Peintures, sculptures, spectacles, patrimoine, musique et arts visuels prennent vie sur grand écran à travers des contenus interactifs et ludiques.
L’expérience se prolonge également grâce à la réalité virtuelle, qui invite les visiteurs à vivre des immersions uniques au cœur d’univers artistiques, culturels et patrimoniaux en 360°.
Accessible à tous les publics, le Musée Numérique Micro-Folie propose un véritable voyage culturel, entre découverte, expérimentation et partage. .
12 Rue Saint-Jean Coutras 33230 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 09 51 36 contact.cargo209@gmail.com
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English : Musée Numérique Micro-Folie de Coutras
L’événement Musée Numérique Micro-Folie de Coutras Coutras a été mis à jour le 2026-06-09 par OTI du Libournais