Musée numérique / Micro-Folie du Haut Chablais Domaine de Découverte de la Vallée d’Aulps – Abbaye d’Aulps Saint-Jean-d’Aulps

Musée numérique / Micro-Folie du Haut Chablais 20 et 21 septembre Domaine de Découverte de la Vallée d’Aulps – Abbaye d’Aulps Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visitez le Musée Numérique de la Micro-Folie du Haut-Chablais, à l’aide de dispositifs immersifs et de réalité virtuelle. Partez à la découverte des chefs-d’œuvre de l’architecture médiévale avec notamment une visite exclusive de Notre-Dame de Paris.

Domaine de Découverte de la Vallée d’Aulps – Abbaye d’Aulps 961 route de l’Abbaye 74430 SAINT-JEAN-D’AULPS Saint-Jean-d’Aulps 74430 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 50 04 52 63 http://www.abbayedaulps.fr

©DDVA