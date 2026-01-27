Musée numérique Micro Folie Le Repas, un sujet alléchant Place de la Victoire Yssingeaux
Début : 2026-02-14 10:00:00
fin : 2026-02-14 12:00:00
2026-02-14
Dans l’histoire de l’art, le repas peut être un prétexte pour raconter une époque, des relations sociales et des façons de vivre… En accès libre, sans réservation.
Place de la Victoire Médiathèque La Grenette Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 65 79 25 mediationculturelle@yssingeaux.fr
English :
In the history of art, the meal can be a pretext for telling the story of an era, social relations and ways of life… Free access, no reservation required.
