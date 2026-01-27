Musée numérique Micro Folie Le Repas, un sujet alléchant Place de la Victoire Yssingeaux

Musée numérique Micro Folie Le Repas, un sujet alléchant

Place de la Victoire Médiathèque La Grenette Yssingeaux Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 10:00:00

fin : 2026-02-14 12:00:00

Date(s) :

2026-02-14

Dans l’histoire de l’art, le repas peut être un prétexte pour raconter une époque, des relations sociales et des façons de vivre… En accès libre, sans réservation.

.

Place de la Victoire Médiathèque La Grenette Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 65 79 25 mediationculturelle@yssingeaux.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

In the history of art, the meal can be a pretext for telling the story of an era, social relations and ways of life… Free access, no reservation required.

L’événement Musée numérique Micro Folie Le Repas, un sujet alléchant Yssingeaux a été mis à jour le 2026-01-27 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire