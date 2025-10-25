Musée numérique Micro-Folie Présentation de la collection Bretagne Rue Adrien Barnetche Saint-Jean-de-Luz

Rue Adrien Barnetche Maison Parc Ducontenia Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Présentation de la collection Bretagne. Ouverte à tous les publics, cette séance invite à un véritable voyage culturel à travers les paysages et les traditions bretonnes. Des oeuvres archéologiques aux créations contemporaines, en passant par la danse, la musique, le cinéma et le patrimoine oral, la Bretagne se dévoile dans toute sa diversité. Un moment convivial pour découvrir comment l’art raconte l’identité d’un territoire. .

Rue Adrien Barnetche Maison Parc Ducontenia Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 65 52 60 63 micro-folie@saintjeandeluz.fr

