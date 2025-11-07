Musée numérique Micro-Folie Présentation de la collection Grand Est Rue Adrien Barnetche Saint-Jean-de-Luz

Rue Adrien Barnetche Maison Parc Ducontenia Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

La Micro-Folie poursuivra son tour de France culturel avec la présentation de la collection Grand-Est. Cette soirée tout public sera l’occasion de découvrir un territoire au riche passé industriel et artistique. Peinture, architecture, design, patrimoine historique le Grand-Est se dévoile à travers une sélection d’oeuvres emblématiques et de pièces plus confidentielles, offrant une plongée passionnante dans les singularités d’une région à forte identité. Un moment d’échange et de découverte, propice à la rencontre et au dialogue autour de la culture. .

Rue Adrien Barnetche Maison Parc Ducontenia Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 65 52 60 63 micro-folie@saintjeandeluz.fr

