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Musée numérique: « Noël, le temps d’une parenthèse enchantée » La Fabrique du Nouveau Monde Iguerande

samedi 12 décembre 2026 · La Fabrique du Nouveau Monde · Iguerande

Informations pratiques

Début
samedi 12 décembre 2026
Fin
samedi 12 décembre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
La Fabrique du Nouveau Monde
Adresse
45 Grande rue
Ville
71340 Iguerande
Département
Saône-et-Loire
Tarif
Gratuit Gratuit

Iguerande

Musée numérique: « Noël, le temps d’une parenthèse enchantée »

La Fabrique du Nouveau Monde 45 Grande rue Iguerande Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-12 15:00:00
fin : 2026-12-12

Date(s) :
2026-12-12

Retrouvez les commentaires de notre médiatrice culturelle sur le thème Noël et Saint Nicolas : entre légendes, traditions, artisanat et ambiance chaleureuse. Projection sur grand écran et sur tablettes individuelles.   .

La Fabrique du Nouveau Monde 45 Grande rue Iguerande 71340 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 9 67 44 35 42  micro-folie@iguerande.fr

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English : Musée numérique: « Noël, le temps d’une parenthèse enchantée »

L’événement Musée numérique: « Noël, le temps d’une parenthèse enchantée » Iguerande a été mis à jour le 2026-09-09 par MARCIGNY │ OT de Marcigny-Semur | Cat.III

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