Informations pratiques

Iguerande

Musée numérique: « Noël, le temps d’une parenthèse enchantée »

La Fabrique du Nouveau Monde 45 Grande rue Iguerande Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-12 15:00:00

fin : 2026-12-12

Date(s) :

2026-12-12

Retrouvez les commentaires de notre médiatrice culturelle sur le thème Noël et Saint Nicolas : entre légendes, traditions, artisanat et ambiance chaleureuse. Projection sur grand écran et sur tablettes individuelles. .

La Fabrique du Nouveau Monde 45 Grande rue Iguerande 71340 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 9 67 44 35 42 micro-folie@iguerande.fr

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English : Musée numérique: « Noël, le temps d’une parenthèse enchantée »

L’événement Musée numérique: « Noël, le temps d’une parenthèse enchantée » Iguerande a été mis à jour le 2026-09-09 par MARCIGNY │ OT de Marcigny-Semur | Cat.III