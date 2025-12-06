Musée numérique: Petits secrets des costumes de scène La Fabrique du Nouveau Monde Iguerande
La Fabrique du Nouveau Monde 45 Grande rue Iguerande Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-12-06 15:00:00
fin : 2025-12-06 16:00:00
2025-12-06
Du velours de l’opéra aux paillettes des concerts de variétés, explorez l’art du costume sous toutes ses coutures. Découvrez les savoir-faire, les astuces et les histoires cachées derrière ces tenues spectaculaires, le temps d’une séance commentée par notre médiatrice culturelle.
Réservation conseillée Places limitées .
La Fabrique du Nouveau Monde 45 Grande rue Iguerande 71340 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 9 67 44 35 42 micro-folie@iguerande.fr
