Musée numérique: Petits secrets des costumes de scène La Fabrique du Nouveau Monde Iguerande

Musée numérique: Petits secrets des costumes de scène

La Fabrique du Nouveau Monde 45 Grande rue Iguerande Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Début : 2025-12-06 15:00:00

fin : 2025-12-06 16:00:00

2025-12-06

Du velours de l’opéra aux paillettes des concerts de variétés, explorez l’art du costume sous toutes ses coutures. Découvrez les savoir-faire, les astuces et les histoires cachées derrière ces tenues spectaculaires, le temps d’une séance commentée par notre médiatrice culturelle.

Réservation conseillée Places limitées .

La Fabrique du Nouveau Monde 45 Grande rue Iguerande 71340 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 9 67 44 35 42 micro-folie@iguerande.fr

