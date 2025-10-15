Musée numérique Quand les Dieux parlaient aux hommes La Fabrique du Nouveau Monde Iguerande
Musée numérique Quand les Dieux parlaient aux hommes
La Fabrique du Nouveau Monde 45 Grande rue Iguerande Saône-et-Loire
Début : 2026-04-18 15:00:00
fin : 2026-04-18 16:00:00
2026-04-18
Grâce aux anecdotes et commentaires de la médiatrice culturelle, plongez dans les récits mythologiques fascinants qui ont marqué l’imaginaire collectif et inspiré les artistes au fil des générations. Les œuvres sélectionnées et les divinités emblématiques s’invitent sur grand écran et sur les tablettes individuelles pour une découverte autonome.
Réservation conseillée Places limitées .
La Fabrique du Nouveau Monde 45 Grande rue Iguerande 71340 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 9 67 44 35 42 micro-folie@iguerande.fr
