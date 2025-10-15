Musée numérique Quand les Dieux parlaient aux hommes La Fabrique du Nouveau Monde Iguerande

Musée numérique Quand les Dieux parlaient aux hommes

La Fabrique du Nouveau Monde 45 Grande rue Iguerande Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 15:00:00

fin : 2026-04-18 16:00:00

Date(s) :

2026-04-18

Grâce aux anecdotes et commentaires de la médiatrice culturelle, plongez dans les récits mythologiques fascinants qui ont marqué l’imaginaire collectif et inspiré les artistes au fil des générations. Les œuvres sélectionnées et les divinités emblématiques s’invitent sur grand écran et sur les tablettes individuelles pour une découverte autonome.

Réservation conseillée Places limitées .

La Fabrique du Nouveau Monde 45 Grande rue Iguerande 71340 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 9 67 44 35 42 micro-folie@iguerande.fr

