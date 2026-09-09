Musée numérique : » Quand les objets racontent la Résistance » La Fabrique du Nouveau Monde Iguerande
samedi 17 octobre 2026 · La Fabrique du Nouveau Monde · Iguerande
Informations pratiques
Iguerande
Musée numérique : » Quand les objets racontent la Résistance »
La Fabrique du Nouveau Monde 45 Grande rue Iguerande Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 15:00:00
fin : 2026-10-17
Date(s) :
2026-10-17
Explorez comment des objets du quotidien, usuels ou insolites, racontent la vie, les défis et les combats de cette sombre période.
Commentaires fournis par une médiatrice culturelle. Projection sur grand écran et sur tablettes individuelles. .
La Fabrique du Nouveau Monde 45 Grande rue Iguerande 71340 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 9 67 44 35 42 micro-folie@iguerande.fr
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English : Musée numérique : » Quand les objets racontent la Résistance »
L’événement Musée numérique : » Quand les objets racontent la Résistance » Iguerande a été mis à jour le 2026-09-09 par MARCIGNY │ OT de Marcigny-Semur | Cat.III
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