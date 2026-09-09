Informations pratiques

Iguerande

Musée numérique : » Quand les objets racontent la Résistance »

La Fabrique du Nouveau Monde 45 Grande rue Iguerande Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 15:00:00

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-17

Explorez comment des objets du quotidien, usuels ou insolites, racontent la vie, les défis et les combats de cette sombre période.

Commentaires fournis par une médiatrice culturelle. Projection sur grand écran et sur tablettes individuelles. .

La Fabrique du Nouveau Monde 45 Grande rue Iguerande 71340 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 9 67 44 35 42 micro-folie@iguerande.fr

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English : Musée numérique : » Quand les objets racontent la Résistance »

L’événement Musée numérique : » Quand les objets racontent la Résistance » Iguerande a été mis à jour le 2026-09-09 par MARCIGNY │ OT de Marcigny-Semur | Cat.III