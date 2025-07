MUSÉE NUMÉRIQUE « RÉVOLUTION DU REGARD, DE MONET À PICASSO » Le Boulou

61 Avenue du Général de Gaulle Le Boulou Pyrénées-Orientales

Début : 2025-08-01

fin : 2025-08-30

2025-08-01

Découverte d’œuvres d’art de la collection « Révolution du regard, de Monet à Picasso » issues du musée numérique du dispositif Micro-Folie -Entrée Libre…

61 Avenue du Général de Gaulle Le Boulou 66160 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 87 19 05 espacemaxhavart@mairie-leboulou.fr

English :

Discover works of art from the « Révolution du regard, de Monet à Picasso » collection from the Micro-Folie digital museum -Entrée Libre…

German :

Entdeckung von Kunstwerken aus der Sammlung « Revolution des Blicks, von Monet bis Picasso », die aus dem digitalen Museum der Einrichtung Micro-Folie stammen -Entrée Libre…

Italiano :

Scoprite le opere d’arte della collezione « Révolution du regard, de Monet à Picasso » del museo digitale Micro-Folie Ingresso gratuito…

Espanol :

Descubra las obras de arte de la colección « Révolution du regard, de Monet à Picasso » del museo digital Micro-Folie Entrada gratuita…

