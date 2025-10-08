Musée numérique Sélection Art in the city Sablé-sur-Sarthe

8 rue Carnot Sablé-sur-Sarthe Sarthe

Début : 2025-10-08 10:00:00

fin : 2025-10-08 18:00:00

2025-10-08

Quand la ville devient source d’inspiration…

Cette sélection explore les liens entre art et urbanisme architectures audacieuses, paysages urbains, scènes de rue ou mégapoles futuristes. Les artistes observent, transforment et réinventent la cité, entre réalité et imagination. .

8 rue Carnot Sablé-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire micro-folie@sablesursarthe.fr

English :

When the city becomes a source of inspiration?

German :

Wenn die Stadt zur Inspirationsquelle wird?

Italiano :

Quando la città diventa fonte di ispirazione?

Espanol :

¿Cuando la ciudad se convierte en fuente de inspiración?

