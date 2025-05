Musée numérique Sélection musicale – Sablé-sur-Sarthe, 18 juin 2025 10:00, Sablé-sur-Sarthe.

Sarthe

Musée numérique Sélection musicale 8 rue Carnot Sablé-sur-Sarthe Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-18 10:00:00

fin : 2025-06-18 18:00:00

Date(s) :

2025-06-18

Découvrez une sélection d’œuvres autour de la musique instruments, scènes de concert, musiques du monde et chefs-d’œuvre sonores ! Explorez la richesse des traditions musicales des plus grands musées et institutions culturelles !

Explorez la richesse des traditions musicales des plus grands musées et institutions culturelles !

Une expérience à la croisée de l’art et du son, à découvrir en toute liberté.

Accès libre et gratuit .

8 rue Carnot

Sablé-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 62 50 00 micro-folie@sablesursarthe.fr

English :

Discover a selection of music-related works: instruments, concert scenes, world music and sonic masterpieces! Explore the rich musical traditions of leading museums and cultural institutions!

German :

Entdecken Sie eine Auswahl an Werken rund um die Musik: Instrumente, Konzertszenen, Weltmusik und klangliche Meisterwerke! Entdecken Sie den Reichtum der musikalischen Traditionen der größten Museen und kulturellen Einrichtungen!

Italiano :

Scoprite una selezione di opere legate alla musica: strumenti, scene di concerti, musica mondiale e capolavori del suono! Esplorate la ricca tradizione musicale dei più grandi musei e istituzioni culturali del mondo!

Espanol :

Descubra una selección de obras relacionadas con la música: instrumentos, escenas de conciertos, músicas del mundo y obras maestras del sonido Explore las ricas tradiciones musicales de los mayores museos e instituciones culturales del mundo

