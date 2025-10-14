Musée numérique Sélection Palais Galliera

8 rue Carnot Sablé-sur-Sarthe Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08 10:00:00

fin : 2026-04-11 18:00:00

Date(s) :

2026-04-08

Cette sélection du musée numérique vous invite à découvrir le Palais Galliera: le musée de la mode de la Ville de Paris et comment les créations de grands couturiers et créatrices témoignent des évolutions de la société, du goût et des styles.

Le musée de la mode de la Ville de Paris et comment les créations de grands couturiers et créatrices témoignent des évolutions de la société, du goût et des styles.

Une plongée dans l’univers de la mode, entre art, histoire et création. .

8 rue Carnot Sablé-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 62 50 00 micro-folie@sablesursarthe.fr

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English :

This digital museum selection invites you to discover the Palais Galliera: the fashion museum of the City of Paris, and how the creations of the great couturiers and designers bear witness to changes in society, taste and style.

L’événement Musée numérique Sélection Palais Galliera Sablé-sur-Sarthe a été mis à jour le 2026-03-26 par CDT72