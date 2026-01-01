Musée numérique une nouvelle collection Micro-Folie Le Pouliguen
Musée numérique une nouvelle collection
Micro-Folie 8 rue Maréchal Joffre Le Pouliguen Loire-Atlantique
Début : 2026-01-10 14:00:00
fin : 2026-01-10 17:00:00
2026-01-10
Signature de la convention avec AVF et présentation de la nouvelle collection Pays de la Loire ! .
Micro-Folie 8 rue Maréchal Joffre Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 64 47 36 10 info@culture-en-folie.org
