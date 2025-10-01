Musée numérique Visite libre et réalité virtuelle Fais-moi peur La Chapelle-Saint-Luc
Espace Didier Bienaimé Musée numérique Micro-Folie La Chapelle-Saint-Luc Aube
Début : 2025-10-01 14:00:00
fin : 2025-10-31 17:00:00
2025-10-01
Au musée numérique, découvrez des œuvres tantôt étranges, tantôt effrayantes tandis qu’en réalité virtuelle explorez l’œuvre du Caravage comme vous ne l’avez jamais vu.
Entrée libre et gratuite. .
Espace Didier Bienaimé Musée numérique Micro-Folie La Chapelle-Saint-Luc 10600 Aube Grand Est +33 3 25 71 63 43 micro-folie@la-chapelle-st-luc.eu
