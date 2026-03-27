Musée numérique Visite libre et réalité virtuelle La Chapelle-Saint-Luc

Musée numérique Visite libre et réalité virtuelle Espace Didier Bienaimé Musée numérique Micro-Folie La Chapelle-Saint-Luc 2026-04-01

Musée numérique Visite libre et réalité virtuelle La Chapelle-Saint-Luc mercredi 1 avril 2026.

Musée numérique Visite libre et réalité virtuelle

Espace Didier Bienaimé Musée numérique Micro-Folie La Chapelle-Saint-Luc Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01 14:00:00
fin : 2026-04-29 17:00:00

Date(s) :
2026-04-01

> Musée numérique accessible à tous sans réservation
En continu les mercredis et vendredis de 14h-17h

> Réalité virtuelle Les mercredis et vendredis 14h-17h (réservation conseillée)   .

Espace Didier Bienaimé Musée numérique Micro-Folie La Chapelle-Saint-Luc 10600 Aube Grand Est +33 3 25 71 63 43  micro-folie@la-chapelle-st-luc.eu

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English :

L’événement Musée numérique Visite libre et réalité virtuelle La Chapelle-Saint-Luc a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme Troyes la Champagne

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