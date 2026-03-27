Musée numérique Visite libre et réalité virtuelle La Chapelle-Saint-Luc
Musée numérique Visite libre et réalité virtuelle La Chapelle-Saint-Luc mercredi 1 avril 2026.
Musée numérique Visite libre et réalité virtuelle
Espace Didier Bienaimé Musée numérique Micro-Folie La Chapelle-Saint-Luc Aube
Tarif : – – Eur
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01 14:00:00
fin : 2026-04-29 17:00:00
Date(s) :
2026-04-01
> Musée numérique accessible à tous sans réservation
En continu les mercredis et vendredis de 14h-17h
> Réalité virtuelle Les mercredis et vendredis 14h-17h (réservation conseillée) .
Espace Didier Bienaimé Musée numérique Micro-Folie La Chapelle-Saint-Luc 10600 Aube Grand Est +33 3 25 71 63 43 micro-folie@la-chapelle-st-luc.eu
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Musée numérique Visite libre et réalité virtuelle La Chapelle-Saint-Luc a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme Troyes la Champagne
À voir aussi à La Chapelle-Saint-Luc (Aube)
- Après-midi dansant avec Jean-Baptiste VAZ La Chapelle-Saint-Luc 31 mars 2026
- Soirée dansante variété Française et Internationale! La Chapelle-Saint-Luc 3 avril 2026
- Soirée dîner-spectacle avec Pascal Fleury La Chapelle-Saint-Luc 4 avril 2026
- Soirée dansante années 80 avec Mika aux platines! La Chapelle-Saint-Luc 10 avril 2026
- Soirée Dîner-Spectacle Cabaret Show La Chapelle-Saint-Luc 11 avril 2026