Musée numérique Visite libre et réalité virtuelle

Espace Didier Bienaimé Musée numérique Micro-Folie La Chapelle-Saint-Luc Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01 14:00:00

fin : 2026-04-29 17:00:00

Date(s) :

2026-04-01

> Musée numérique accessible à tous sans réservation

En continu les mercredis et vendredis de 14h-17h



> Réalité virtuelle Les mercredis et vendredis 14h-17h (réservation conseillée) .

Espace Didier Bienaimé Musée numérique Micro-Folie La Chapelle-Saint-Luc 10600 Aube Grand Est +33 3 25 71 63 43 micro-folie@la-chapelle-st-luc.eu

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English :

L’événement Musée numérique Visite libre et réalité virtuelle La Chapelle-Saint-Luc a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme Troyes la Champagne