Musée philo Des insectes et des hommes Saint-Quentin

Musée philo Des insectes et des hommes

14 rue de la Sellerie Saint-Quentin Aisne

Gratuit

Début : 2025-10-11 10:30:00

fin : 2025-10-11 12:00:00

2025-10-11

Depuis la nuit des temps, les insectes fascinent, effraient, voire nourrissent l’humain. Certains sont également utilisés par l’homme dans ses activités.

Quelles relations entretenons-nous avec ces arthropodes et leurs congénères (araignées, mille-pattes…) ?

Avec Emmanuel Mousset, professeur de philosophie, venez explorer les collections du musée et partager vos réflexions.

14 rue de la Sellerie Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 06 93 93 billetterie@saint-quentin.fr

