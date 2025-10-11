Musée philo Des insectes et des hommes Saint-Quentin
Musée philo Des insectes et des hommes
14 rue de la Sellerie Saint-Quentin Aisne
Depuis la nuit des temps, les insectes fascinent, effraient, voire nourrissent l’humain. Certains sont également utilisés par l’homme dans ses activités.
Quelles relations entretenons-nous avec ces arthropodes et leurs congénères (araignées, mille-pattes…) ?
Avec Emmanuel Mousset, professeur de philosophie, venez explorer les collections du musée et partager vos réflexions.
