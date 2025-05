Musée pour tous – Tours, 1 juin 2025 09:00, Tours.

Indre-et-Loire

Musée pour tous 18 place François Sicard Tours Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-06-01 09:00:00

fin : 2025-06-01 18:00:00

Date(s) :

2025-06-01

La Ville de Tours et le musée des Beaux-Arts de Tours ont la volonté d’ouvrir la culture au plus grand nombre en proposant la gratuité au musée des Beaux-Arts le premier dimanche de chaque mois.

La Ville de Tours et le musée des Beaux-Arts de Tours ont la volonté d’ouvrir la culture au plus grand nombre en proposant la gratuité au musée des Beaux-Arts le premier dimanche de chaque mois.

A cette occasion, le visiteur pourra découvrir l’un des plus riches musées de France grâce aux collections permanentes de peintures, sculptures, mobilier et objets d’art de l’Antiquité à nos jours et croiser les œuvres de Mantegna, Rubens, Rembrandt, Boucher, Delacroix, Degas, Monet, Rodin, Soulages, Hartung… .

18 place François Sicard

Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 05 68 73

English :

The City of Tours and the Fine Arts Museum of Tours have the will to open culture to as many people as possible by offering free admission to the Fine Arts Museum on the first Sunday of each month.

German :

Die Stadt Tours und das Musée des Beaux-Arts de Tours möchten die Kultur für möglichst viele Menschen zugänglich machen und bieten daher an jedem ersten Sonntag im Monat freien Eintritt in das Musée des Beaux-Arts.

Italiano :

La città di Tours e il Museo di Belle Arti di Tours vogliono aprire la cultura al maggior numero possibile di persone offrendo l’ingresso gratuito al Museo di Belle Arti la prima domenica di ogni mese.

Espanol :

La ciudad de Tours y el Museo de Bellas Artes de Tours están decididos a poner la cultura al alcance del mayor número de personas posible, ofreciendo la entrada gratuita al Museo de Bellas Artes el primer domingo de cada mes.

L’événement Musée pour tous Tours a été mis à jour le 2025-05-14 par Tours Val de Loire Tourisme