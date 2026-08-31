Informations pratiques

Tours

Musée pour tous

18 place François Sicard Tours Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-10-04 09:00:00

fin : 2026-10-04 18:00:00

Date(s) :

2026-10-04

La Ville de Tours et le musée des Beaux-Arts de Tours ont la volonté d’ouvrir la culture au plus grand nombre en proposant la gratuité au musée des Beaux-Arts le premier dimanche de chaque mois.

La Ville de Tours et le musée des Beaux-Arts de Tours ont la volonté d’ouvrir la culture au plus grand nombre en proposant la gratuité au musée des Beaux-Arts le premier dimanche de chaque mois.

A cette occasion, le visiteur pourra découvrir l’un des plus riches musées de France grâce aux collections permanentes de peintures, sculptures, mobilier et objets d’art de l’Antiquité à nos jours et croiser les œuvres de Mantegna, Rubens, Rembrandt, Boucher, Delacroix, Degas, Monet, Rodin, Soulages, Hartung… .

18 place François Sicard Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 05 68 73

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English :

The City of Tours and the Fine Arts Museum of Tours have the will to open culture to as many people as possible by offering free admission to the Fine Arts Museum on the first Sunday of each month.

L’événement Musée pour tous Tours a été mis à jour le 2026-08-31 par Tours Val de Loire Tourisme