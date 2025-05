Nuit européenne des musées 2025 – Une soirée brésilienne au musée Rodin – Musée Rodin Paris, 17 mai 2025, Paris.

Programme

En famille, entre amis ou seul, profitez d’une soirée festive mêlant découvertes artistiques, expériences participatives et musique live au rythme du Brésil.

La petite nocturne de L’Atelier Rodin

Pour que les plus jeunes profitent aussi d’une soirée pleine de surprises, l’Atelier Rodin ouvre ses portes de manière prolongée jusqu’à 20h30 avec des activités exclusives. Dédié à la découverte de la sculpture par la pratique et le jeu, cet espace s’adresse à tous, des plus petits (dès 6 mois) jusqu’à 12 ans.

De 18h30 à 20h30 | Activités pour les familles

Points de médiation

Tout au long de la soirée, les étudiant.e.s de l’École du Louvre vous accompagnent dans votre déambulation nocturne à la découverte d’une sélection d’œuvres d’Auguste Rodin présentées au Brésil à l’occasion de l’exposition itinérante « Rodin : esculturas / Rodin e a fotografia » de 1995 à Rio de Janeiro et São Paulo.

De 18h30 à 21h30 | Point parole dans les salles du musée

Roda de samba

Venez chanter et danser dans une ronde de samba vibrante et entraînante dans le cadre enchanteur du jardin de sculptures. Plus qu’un concert, c’est une véritable célébration musicale où musiciens et public se confondent, chantant à l’unisson et tapant dans les mains au rythme des instruments et percussions traditionnels.

De 20h30 à 22h30 | Musique acoustique live, interprété par le groupe Pingo de Ouro

« Métamorphoses du geste »

Participez à la création collaborative d’une vidéo en expérimentant à la fois le rôle d’acteur et de spectateur. Cette création réalisée à partir de poses en mouvement inspirées des sculptures, prendra forme au fil de la soirée et sous les yeux du public grâce à une diffusion en direct.

De 20h30 à 00h30 | Atelier vidéo participatif, conçu et animé par l’artiste plasticienne Cécile Armenault

DJ SETS

À la tombée de la nuit, le hall de l’hôtel Biron se transforme en dance floor accueillant deux DJs du collectif Radio Groovalizacion, pour un mix détonant mêlant musiques urbaines et des sonorités africaines, latines ou arabes.

De 22h30 à 00h30 | Musique électronique live, animé par le collectif Radio Groovalizacion

Bar et restauration

Prolongez le voyage en dégustant les gourmandises et cocktails du bar éphémère en plein air spécialement prévus pour l’occasion.

En continu pendant toute la soirée

Le samedi 17 mai 2025

de 18h30 à 01h00

gratuit Tout public.

Musée Rodin 77 rue de Varenne 75007 Paris

https://www.musee-rodin.fr/musee/agenda/nuit-europeenne-musees-2025

À l’occasion de la 21ème édition de la Nuit européenne des musées samedi 17 mai et dans le cadre de la Saison Brésil-France 2025, le musée Rodin propose de (re)découvrir ses collections au rythme d’une programmation riche et festive mettant à l’honneur le Brésil. Cet événement célèbrera également la première grande exposition itinérante consacrée à Auguste Rodin organisée à Rio de Janeiro et São Paulo en 1995.