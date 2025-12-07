Musée Sérusie: Les rennes ont disparu! Châteauneuf-du-Faou

Musée Sérusie: Les rennes ont disparu!

Musée Sérusier Châteauneuf-du-Faou Finistère

Une enquête magique pour petits et grands au Musée Sérusier à Châteauneuf-du-Faou à partir de 5 ans

> Dimanche 7 décembre de 10h à 12h sur inscription

>10€ adulte et 5€ enfant

02 98 03 27 35

mediation@museeserusier.bzh .

Musée Sérusier Châteauneuf-du-Faou 29520 Finistère Bretagne +33 2 98 03 27 35

