Musée Sérusie: Les rennes ont disparu! Châteauneuf-du-Faou
Musée Sérusie: Les rennes ont disparu! Châteauneuf-du-Faou dimanche 7 décembre 2025.
Musée Sérusie: Les rennes ont disparu!
Musée Sérusier Châteauneuf-du-Faou Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-07 10:00:00
fin : 2025-12-07 12:00:00
Date(s) :
2025-12-07
Une enquête magique pour petits et grands au Musée Sérusier à Châteauneuf-du-Faou à partir de 5 ans
> Dimanche 7 décembre de 10h à 12h sur inscription
>10€ adulte et 5€ enfant
02 98 03 27 35
mediation@museeserusier.bzh .
Musée Sérusier Châteauneuf-du-Faou 29520 Finistère Bretagne +33 2 98 03 27 35
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Musée Sérusie: Les rennes ont disparu! Châteauneuf-du-Faou a été mis à jour le 2025-11-21 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou