Ferrals-les-Corbières

MUSÉE SPIKTRI NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES

25 Avenue des Vignerons Ferrals-les-Corbières Aude

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 18:00:00

fin : 2026-05-23 22:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Le musée Spktri Art Universe vous ouvre ses portes de nuit !

Lors de la Nuit Européenne des Musée, le célèbre musée vous prépare une programmation particulière.

En fin de journée, venez profiter d’une visite dans une semi-lumière et écouter le concert d’Indiana Carsin.

Parcours d’énigmes pour les enfants.

Ouverture du musée toute la journée dès 11h.

Réservation en ligne

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25 Avenue des Vignerons Ferrals-les-Corbières 11200 Aude Occitanie +33 4 68 90 76 01 contact@spiktri.com

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English :

The Spktri Art Universe museum opens its doors by night!

For European Museum Night, the famous museum is preparing a special program for you.

At the end of the day, enjoy a visit in semi-light and listen to Indiana Carsin’s concert.

Enigma trail for children.

Open all day from 11am.

Book online

L’événement MUSÉE SPIKTRI NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES Ferrals-les-Corbières a été mis à jour le 2026-05-11 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Corbières-Minervois