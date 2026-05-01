MUSÉE SPIKTRI NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES Ferrals-les-Corbières
MUSÉE SPIKTRI NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES Ferrals-les-Corbières samedi 23 mai 2026.
Ferrals-les-Corbières
MUSÉE SPIKTRI NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES
25 Avenue des Vignerons Ferrals-les-Corbières Aude
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 18:00:00
fin : 2026-05-23 22:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Le musée Spktri Art Universe vous ouvre ses portes de nuit !
Lors de la Nuit Européenne des Musée, le célèbre musée vous prépare une programmation particulière.
En fin de journée, venez profiter d’une visite dans une semi-lumière et écouter le concert d’Indiana Carsin.
Parcours d’énigmes pour les enfants.
Ouverture du musée toute la journée dès 11h.
Réservation en ligne
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25 Avenue des Vignerons Ferrals-les-Corbières 11200 Aude Occitanie +33 4 68 90 76 01 contact@spiktri.com
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English :
The Spktri Art Universe museum opens its doors by night!
For European Museum Night, the famous museum is preparing a special program for you.
At the end of the day, enjoy a visit in semi-light and listen to Indiana Carsin’s concert.
Enigma trail for children.
Open all day from 11am.
Book online
L’événement MUSÉE SPIKTRI NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES Ferrals-les-Corbières a été mis à jour le 2026-05-11 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Corbières-Minervois