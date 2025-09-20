Musée « Trévoux et ses Trésors » Hôtel Pierre et Anne de Bourbon Trévoux

Musée « Trévoux et ses Trésors » Hôtel Pierre et Anne de Bourbon Trévoux samedi 20 septembre 2025.

Musée « Trévoux et ses Trésors » 20 et 21 septembre Hôtel Pierre et Anne de Bourbon Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Le musée de la ville « Trévoux et ses Trésors » présente monnaies, orfèvrerie, Dictionnaire, Mémoires de Trévoux et filière en diamant. L’association PRIVALS fera des commentaires dans différentes parties du musée le samedi et dimanche après-midi. Ne manquez pas la démonstration de guipage sur le rouet à filer : vous comprendrez comment assembler un fil d’or ou d’argent avec un fil de soie avant tissage ou tricotage sur un métier de passementerie.

Hôtel Pierre et Anne de Bourbon Place de la passerelle, 01600 Trévoux, Ain, Auvergne-Rhône-Alpes Trévoux 01600 Ain Auvergne-Rhône-Alpes

Journées européennes du patrimoine 2025

OT Ars Trévoux