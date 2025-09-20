Musée (virtuel) Antibes à Contretemps Chapelle Saint-Esprit Antibes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T00:00:00 – 2025-09-20T23:59:00

Fin : 2025-09-21T00:00:00 – 2025-09-21T23:59:00

Balade dans le temps et l’histoire d’Antibes Juan-les-Pins à travers plus de 500 photographies de 1845 à nos jours.

Appli pour iPhone, iPad et Mac en accès libre pendant les JEP 2025.

Les images sont disposées sur le plan en 3D de la ville et ses environs à l’endroit où elles ont été prises. Des photos prises de nos jours exactement aux mêmes endroits offrent un saisissant voyage dans le temps. Géolocalisation, itinéraires, réalité augmentée, diaporama et de nombreuses informations apportent une nouvelle dimension aux promenades dans la ville et ses environs.

Les lieux ont une mémoire, retrouvons la…

Chapelle Saint-Esprit 9 rue des Arceaux 06 600 Antibes Antibes 06600 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur https://www.tunapps.com La chapelle Saint Esprit a été construite en 1385. Elle accueille la confrérie des Pénitents blancs du Saint-Esprit, seconde confrérie des Pénitents blancs d’Antibes, fondée en 1591. Les élévations conservées correspondent à la chapelle consacrée en 1593.

Des menuisiers de Saint-Paul réalisent, en 1629, une clôture en bois séparant le chœur de la chapelle. En 1681, des travaux sont commandés pour rehausser les piliers qui soutiennent la voûte. Le portail a été détruit en 1746 et refait en 1751 dans le style baroque.

À côté du portail on voit un montant en pierre d’un mètre de hauteur vestige du portail du narthex de la cathédrale du VIe

siècle.

La chapelle devient “Bien National” au début de la Révolution. Elle est occupée par l’armée. En 1810, on envisage d’en faire un presbytère. C’est dans cette chapelle qu’ont été enfermés

les soldats de Napoléon Ier venus en reconnaissance après le débarquement à Golfe-Juan, le 1er mars 1815. En 1821, la chapelle devient l’école d’enseignement mutuel qui a été supprimée en 1824. La chapelle est citée dans l’inventaire fait en 1906 à la suite de la loi de séparation des Églises et de l’État. En 1988, la chapelle est transformée en Salle du Conseil Municipal.

© François Uhrich