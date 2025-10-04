Musée vivant du champignon Tulle

Musée vivant du champignon Tulle samedi 4 octobre 2025.

Musée vivant du champignon

14 Place Gambetta Tulle Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04

fin : 2025-10-04

Date(s) :

2025-10-04

L’association mycologique de Corrèze et l’Office de Tourisme de Tulle en Corrèze s’associent pour vous présenter le musée vivant du champignon. De très nombreuses espèces de champignons seront présentées par des guides spécialisés et des fiches explicatives seront à disposition des curieux pour s’initier au monde fascinant de la mycologie. .

14 Place Gambetta Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 26 59 61 tourisme@tulle-en-correze.com

English : Musée vivant du champignon

German :

Italiano :

Espanol : Musée vivant du champignon

L’événement Musée vivant du champignon Tulle a été mis à jour le 2025-09-18 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze