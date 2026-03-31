Musée Vivant

102 rue de la République Fontenay-le-Comte Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 16:00:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Spectacle participatif, par la compagnie Les Amusées

Salle des OPS

Plongez dans l’histoire du musée à l’occasion de l’événement Musée vivant !

En première partie du programme, découvrez un spectacle participatif et familial de la compagnie Les Amusées. Grâce à des tableaux vivants, une lecture par Isabelle Baudouin, des jeux et des quiz, le musée n’aura plus de secret pour vous ! Pendant l’entracte, profitez des jeux à votre disposition et des crêpes et boissons proposées à la vente par les jeunes du forum. Puis, l’équipe du musée vous présentera le futur parcours de visite pour vous faire patienter jusqu’à la réouverture.

Gratuit sans réservation .

102 rue de la République Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 53 40 04 musee.accueil@ville-fontenaylecomte.fr

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English :

Participatory show, by the Les Amusées company

L’événement Musée Vivant Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin