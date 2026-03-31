Musée Vivant Fontenay-le-Comte
Musée Vivant Fontenay-le-Comte samedi 11 avril 2026.
Musée Vivant
102 rue de la République Fontenay-le-Comte Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 16:00:00
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Spectacle participatif, par la compagnie Les Amusées
Salle des OPS
Plongez dans l’histoire du musée à l’occasion de l’événement Musée vivant !
En première partie du programme, découvrez un spectacle participatif et familial de la compagnie Les Amusées. Grâce à des tableaux vivants, une lecture par Isabelle Baudouin, des jeux et des quiz, le musée n’aura plus de secret pour vous ! Pendant l’entracte, profitez des jeux à votre disposition et des crêpes et boissons proposées à la vente par les jeunes du forum. Puis, l’équipe du musée vous présentera le futur parcours de visite pour vous faire patienter jusqu’à la réouverture.
Gratuit sans réservation .
102 rue de la République Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 53 40 04 musee.accueil@ville-fontenaylecomte.fr
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English :
Participatory show, by the Les Amusées company
L’événement Musée Vivant Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin
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